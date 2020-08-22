İzmir'de trafik kazasında yaralananlardan birisi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kaynaklar Mahallesi 2205 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.B.B. idaresindeki 35 AU 7812 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İ.D. yönetimindeki 35 ANL 837 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, İ.D., Ş.D., S.D., B.D., D.D., A.M. ve S.B.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bazı kazazedeler itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan şahıslar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan 35 AU 7812 plakalı hafif ticari araç sürücüsü S.B.B. tedavi gördüğü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.