İzmir'de trafik kurallarına uymayanlar helikoptere yakalanıyor

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan helikopterle havalanan ekipler, kentin çeşitli noktalarında kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Havadan tespit edilen ve durumun farkına bile varmayan sürücülere otoyolda uygulama yapan trafik polisleri cezai işlem uyguladı. Helikopter destekli trafik uygulamasıyla; ağır vasıtaların uygunsuz şerit kullanımı, sağ şeritte uygunsuz bekleme, makas atma, hatalı sollama, yakın, takip, emniyet kemeri takmama ve cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücüler belirlendi. Kısa süre içerisinde 3 sürücü emniyet kemersiz yakalanırken, 3 sürücü de seyir halinde cep telefonuyla oynarken helikopterden tespit edildi. Emniyet şeridini kullanan 4 sürücü ile park kuralına uymayan 2 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Amaç güvenli trafik

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, helikopter destekli hava denetlemeleriyle kurallara uymayan sürücüleri tespit etmeye devam edeceklerini belirtti. Helikopterin yanı sıra drone destekli denetlemelerin olduğunu da belirten yetkililer, “Özellikle otoyollarda hız limitlerinin yüksek olmasından dolayı meydana gelen kazalarda kayıplarımız çok daha fazla oluyor. Amacımız hem trafik kazalarını en az seviyeye indirmek hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Trafik denetimlerinin havadan helikopter-drone, yerden trafik araçları ile bundan sonra da devam edecek" dedi.