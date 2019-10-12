İzmir'de trafik polisine denetleme sırasında araç çarptı! Polis hafif yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde, yol kenarında uygulama yaptığı esnada otomobilin çarptığı trafik polisi hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisi yol kenarında uygulama yaptığı esnada kimliği öğrenilemeyen sürücü 35 ACZ 196 plakalı otomobiliyle polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memur hafif şekilde yaralandı. Ekip arkadaşlarının olay yerine 112 Acil Servis ekibini çağırması üzerine, hafif şekilde yaralanan H.Ö. ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince, olay yerinden hızla uzaklaşan otomobili yakalamak için çalışma başlatıldı.