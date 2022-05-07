İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.


Kaza, Yenikurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaattin Gören idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Gören ise traktörün altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gören'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.


Talihsiz adamın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.