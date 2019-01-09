İzmir'de travesti kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Konak ilçesinde dün gece arkadaşı ile travestiler arasında çıkan kavgaya müdahil olan polis memurunun silahından çıkan kurşunla 1 travesti öldü, 1 travesti ve travesti ile birlikte olmak için gelen şahıs yaralandı.

Olay, sabah saat 06.30 sularında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki 1468. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre A.T.K. isimli bir şahıs, travesti Hande Şeker kod isimli Burak Batmaz ile para karşılığı birlikte olmak için anlaştı. Batmaz'ın ikamet ettiği eve o gün izinli olan polis memuru arkadaşı A.D. (23) ile gelen A.T.K binaya girdi. Ancak dairede bulunan 2 travesti ile A.T.K arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada apartmanın bulunduğu sokakta bekleyen ve izinli olduğu öğrenilen A.T.K.'nın arkadaşı polis memuru A.D., gürültüyü duyarak yukarı çıktı. Travestilerin arkadaşı A.T.K.'ye saldırdığını düşünerek içeriye giren polis memuru A.D.'nin beylik tabancasından çıkan kurşunla Burak Batmaz hayatını kaybederken, olayın yaşandığı evde bulunan travesti Y.A. ile arkadaşı A.T.K. de yaralandı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Y.A. ve A.T.K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, Burak Batmaz'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis memuru A.D. ve tedavisinin ardından A.T.K. gözaltına alındı. Travestilerin A.T.K.'ya bıçak çektiği için tartışma çıktığı iddia edildi. Polis memuru A.D. ve arkadaşı A.T.K'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.