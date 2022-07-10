İzmir'de tren ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan hemzemin geçitte, tren ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kesikbaş istikametinden hastane istikametine gitmekte olan 35 YJV 03 plakalı Hasan Ali Atıcı yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre bariyerlerin inik olduğu hemzemin geçitte aradan geçmek istedi. Bu sırada Tire-Basmane seferini yapan 32754 sefer sayılı tren, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçitte Hasan Ali Atıcı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam 15 metre kadar sürüklenerek ciddi şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ileri tetkik ve tedavi için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.