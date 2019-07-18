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İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47.

kez düzenlenen geleneksel TSYD Kupası 6-9 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. 47. Folkart TSYD Ege Kupası'na Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor katılacak. Türkiye'nin en saygın markalarından Folkart'ın ana sponsor olduğu geleneksel turnuvaya İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) da katkı sağlıyor. 2019-2020 futbol sezonunun başlamasına sayılı günler kala İzmir ekipleri, bu anlamlı kupayı müzelerine götürebilmek için sahaya çıkarken, taraftarlar da takımlarını yeni kadrolarıyla ilk kez izleme imkânı bulacak.



Maçlar Atatürk Stadı'nda


Atatürk Stadı'ndaki kupa heyecanı 6 Ağustos Salı günü Altay-Altınordu maçı ile başlayacak. 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın kazananları 9 Ağustos Cuma günü 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın final müsabakasında oynama hakkını kazanacak. Tüm maçlar saat 19.30'da başlayacak. 90 dakikaların beraberlikle tamamlanması halinde doğrudan seri penaltı sonucunda kazanan belirlenecek. Geçen sezon kupayı Altay müzesine götürmüştü.

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