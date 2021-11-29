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İzmir'de tüm arabalı vapur seferleri iptal

İzmir’de, etkili olan fırtına nedeniyle tüm deniz seferleri iptal edildi.

İzmir'de, etkili olan fırtına nedeniyle tüm deniz seferleri iptal edildi.


İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Bugün fırtına hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.


İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirildi.


Meteoroloji, gün boyu devam edecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

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