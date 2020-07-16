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İzmir'de tüm minarelerden sela sesleri yükseldi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

yıl dönümünde saat 00:13'te tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de selalar okundu.



Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okundu. İzmir'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarının yapıldığı Konak Meydanı'nda bulunan Konak Camii'nin minaresinde sela sesleri yükseldi. Cami minaresine çıkan İzmir İl Müftülüğü görevlileri Ahmet Yüksel ve Sinan Çakır, canlı olarak sela okudu. Selanın okunmasının ardından minareden Türk bayrakları sallandı.

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