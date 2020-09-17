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İzmir'de tüp bomba gibi patladı: 2 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü

İzmir’in Menderes ilçesinde, gaz sıkışması nedeniyle bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, gaz sıkışması nedeniyle bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. 2 kişinin yaralandığı, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, patlamanın etkisiyle araçlarda hasar gördü. Mahalleyi sokağa döken patlama anı ise kameralara yansıdı.



Olay, Menderes ilçesi Gümüldür'deki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı bir evin çatı katında gaz sıkışması nedeniyle mutfak tüpü patladı. Bomba etkisi oluşturan patlamayla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Çevredekiler, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Ortalık savaş alanına döndü


Patlamayla o sırada duvardan kopan beton parçaları 2 aracın üzerine düştü ve araçlar hasar gördü. Yine patlamanın meydana geldiği evin hemen yanındaki bir başka dairede de hasar oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Murta D. (43) ve Derman K.'ye (19) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği evde ise büyük çapta hasar oluştu.



Patlama anı kamerada


Öte yandan, ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anı kameralara yansıdı. Sabaha karşı güvenlik kameraların kaydettiği görüntülerde, biranda patlama meydana geliyor. Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkılıyor. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydediliyor.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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