İzmir'de turistik ilçelerin altyapısı yaza hazırlanıyor

Altyapı çalışmalarının yapıldığı bölgelerde üst yapı çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlanarak ilçeler yaza hazırlanıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü turistik ilçelerin altyapı ihtiyaçlarını planlayarak, çözüm sağlayacak projeleri hayata geçirdi. Altyapı çalışmalarının yapıldığı bölgelerde üst yapı çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlanarak ilçeler yaza hazırlanıyor. İZSU, İzmir'in turizm cennetlerinden Çeşme'nin kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimi, altyapı ve arıtma hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde temini için tüm imkanlarını seferber etti. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun nüfus artışı sebebiyle yetersiz kalan, eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu altyapısı güçlendirme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Ildır kuyularından gelen 42 kilometre uzunluğundaki iletim hattı ile Ardıç (Paşalimanı), Celal Bayar, Ilıca, Boyalık, Altınyunus, Musalla, Fahrettinpaşa ve Çakabey mahallelerinde 290 kilometre şebeke hattı yenilendi. Tamamlanan imalatlar ile Çeşme'nin içme suyu sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu.

Alaçatı Merkez, Germiyan, Köyiçi, Yalı ve Reisdere mahallelerini kapsayan 85 kilometre uzunluğundaki şebeke hattının imalat çalışmaları da devam ediyor. İçme suyu altyapısı için hazırlanan projenin 3. etabı çerçevesinde ise Dalyan, Çeşme merkez, Çiftlik, Altınkum ve Pırlanta mevkileri ile Ovacık Mahallesi'nde 284 kilometre içme suyu şebeke hattının yapım ihalesi çalışmaları devam ediyor. Ayrıca ilçeye ek su kaynağı sağlamak için Urla İçmeler Bozköy Göleti'nden Çeşme'ye içme suyu temini sağlayacak iletim hattı inşaatı da sürüyor.

Alaçatı'da taşkın riskinin önüne geçecek çalışmalar tamamlandı

Alaçatı'da yoğun yağışlı günlerde yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için başlatılan çalışmalar tamamlandı. İlçede yaz aylarında yaşanan yoğunluk öncesi sona eren çalışmalar çerçevesinde Büyük Sanayi, Otoban ve Alaçatı kavşağı bölgesinde yağmur suyu ayrıştırma hattı ve ızgara imalatları yapıldı. Daha kaliteli ve güçlü bir altyapıya kavuşan bölgede aşırı yağışlarda su baskını yaşanmasının da önüne geçildi.

Urla Çeşmealtı'nın altyapısı güçleniyor

Urla'da 10 kilometrelik yağmur suyu ve atık su hattının imalatları sürüyor. Zeytinalanı, Şirinkent, Denizli, Güvendik ve Balıklıova mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılıyor. 20 milyonun üzerinde maliyetle devam eden çalışmalar bölgeyi daha güçlü bir altyapıya kavuşturarak yaşanan taşkın sorununun da önüne geçecek. Özbek mahallesinde imalatları tamamlanan paket atık su arıtma tesisi de önümüzdeki günlerde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Foça'nın 3 mahallesine daha yeni hatlardan su verilecek

Son 3 yılda toplamda 139 milyon liralık yatırım yapılarak, yeni içme suyu şebekesi ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete alınan Foça'nın yaşam standardı her geçen gün artıyor.

40 yıllık eskiyen içme suyu şebekesi yenilenen Foça'nın Atatürk, İsmetpaşa ve Fevzipaşa mahallelerinde de imalatları tamamlanan yeni hatlar 15 Mayıs'ta devreye alınacak, vatandaşlar yeni şebekeden hizmet almaya başlayacak. Foça'nın sağlıklı içme suyu ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanması için büyük bir yatırımla başlatılan Musabey Kuyuları İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde de çalışmalar devam ediyor. Foça ve Yenifoça'nın su ihtiyacını karşılayacak 30 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi imalatlarının yüzde 70'lik bölümü tamamlandı.

Çandarlı Göleti'nin suyu musluklardan akacak

İZSU, Dikilililerin ve yazlıkçıların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak modern bir tesisi yakında hizmete alacak. Çandarlı Mahallesi Çambaşı mevkiinde yapımı devam eden Çandarlı Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi için 15.6 milyon liralık yatırım yapıldı. Arıtma tesisi devreye alındığında Çandarlı Göleti'nde biriken su arıtılarak ilçeye günlük 4 bin metreküp içme suyu ulaştırılacak. Tesisteki imalatlar yüzde 90 oranında tamamlandı.

Mordoğan'da foseptik devri bitti

Oksijeni bol, cennet koyları ve tarihi ile İzmir'in gözde yerleşimlerinden Karaburun'un Mordoğan mahallesinde 117 kilometrelik atıksu ve yağmursuyu şebekesi imalatları tamamlandı. Mordoğan'da yaşayanlar foseptiklerin neden olduğu sorunlardan kurtulup temiz hava ve çevreye kavuştu. Sulucadere mevkiinde 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilmekte olan Mordoğan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin imalatları da tamamlandı. Tesis, arıtılacak atık suların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacak olan yaklaşık 600 metrelik derin deniz deşarjı hattının imalatlarının tamamlanmasının ardından hizmete başlayacak.

Temiz ve sağlıklı bir Seferihisar için yatırımlar sürüyor

Kış aylarında nüfusu 43 bin, yaz aylarında ise yoğun bir artışla yaklaşık 170 bin kişiye ulaşan Seferihisar'ın ihtiyaçları da buna göre şekilleniyor. İlçede içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor. Turabiye, Sığacık, Düzce, Camikebir, Hıdırlık, Çolak, İbrahimbey ve Tepecik mahallelerinde 30,9 kilometre imalat tamamlandı. Merkez ve Akarca mahallelerini kapsayan bölgede ekonomik ömrünü tamamlamış olan toplam 250 kilometre uzunluğunda içme suyu şebeke ve iletim hattı yenilenmeye başlandı. Ulamış ve Düzce-Turgut-İhsaniye Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımı ve bu mahalleler için projelendirilen 8 kilometrelik kanalizasyon şebekesi inşaatı devam ediyor. Ulamış Deresi'nde devam eden yaklaşık 3 kilometrelik ıslah çalışmasının ise yüzde 70'lik bölümü tamamlandı.