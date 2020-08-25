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İzmir'de turistlere satılmak üzere hazırlanan kaçak şaraplar ele geçirildi

İzmir’in Selçuk ilçesinde, turistlere satılmak üzere üretildiği öne sürülen 4 bin 250 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, turistlere satılmak üzere üretildiği öne sürülen 4 bin 250 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuk ilçesi Barutçu Mahallesi'nde turistlere satılmak üzere kaçak şarap imal edildiği istihbaratını edindi. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bidonlar içerisinde 4 bin 250 litre satılmaya hazır kaçak şarap ele geçirildi.


Operasyonda olay ile ilgili E.D. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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