İzmir'de turizm için önemli iş birliği

Ankara Üniversitesi TÖMER adına İngilizce ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı Özlem Onar ve ETİK Başkanı Mehmet İşler arasında yabancı dil öğretimi iş birliği protokolü, Ege Bölgesi turizminin gelişmesine katkıda bulunacak. İzmir'de imzalanan Protokolle, ETİK üyesi iş yerlerinde çalışan personel ve ailelerine mesleki ve genel İngilizce eğitimi verilecek. Ankara Üniversitesinin kurumsal yapısı ile desteklenen proje, turizm sektöründe kalifiye eleman sorunun çözümüne de katkı sunmayı amaçlıyor.