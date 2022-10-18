İzmir'de Türk Müziği Korosu oluşturuluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türk Müziği eğitiminin yaygınlaşması için hayata geçirilen “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” projesi ile ‘Türk Müziği Korosu' kurularak halk eğitimi merkezlerinde koro çalışmaları ve eğitimler düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlattığı “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” projesi çerçevesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan müzik öğretmenleriyle koordinasyon toplantısı düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, proje düzenleme kurulu üyeleri ve koro şefleri katıldı. Toplantı, proje tanıtım videosunun izlenmesi ile başladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Çocukların ve gençlerin akademik başarısı kadar sanatsal farkındalıklarının da önemli olduğunu vurgulayan Erarslan, öğrencilerin kendini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesinin önemine değindi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müzik alanında yapılan çalışmalardan bahseden Erarslan, bu tip çalışmaların çeşitlendirilmesinin gerekliliğinden bahsetti.

“Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” projesi Ege Bölgesi ve İzmir İl Koordinatörü Cenk Aybars Dereli proje ile ilgili ayrıntılı sunum yaptı. Çalışma takvimi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Dereli, aynı zamanda soruları cevapladı.