İzmir'de tutuklanan göçmen kaçakçılarının sayısı 5'e yükseldi

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği öne sürülen 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarının alınması üzere harekete geçti. 771 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı. Olayla ilgili geçişleri organize ettiği suçlamasıyla 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi daha jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sonucunda tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.