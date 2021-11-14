İzmir'de üç heykele saldırı

İzmir'de Bayraklı'daki yalıçapkını heykeli ve Bostanlı'daki bronz boğa heykeline kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Bayraklı sahilindeki boğa heykelinin parçalanması ise çevredeki vatandaşların müdahalesiyle önlendi.

İzmir'de üç parktaki üç heykel saldırıların hedefi oldu. Bayraklı sahiline 2002'de yerleştirilen bakır dövme tekniğiyle yapılmış yalıçapkını heykeli, saldırıdan zarar gördüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. Üçüncü Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı kapsamında 2015'te bronz malzemeden yapılan Bostanlı'daki boğa heykeli de parçalara ayrıldığı için ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Bayraklı sahilindeki boğa heykelini parçalayarak çalma girişimi ise çevredekiler sayesinde önlendi. Her üç olayda da saldırganlar yakalanamazken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu personeli şikayetçi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi zarar gören iki heykelin yerine yenilerini yerleştirecek.