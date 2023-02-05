İzmir'de ücretsiz yemekten 79 bin 355 öğrenci faydalanacak

İzmir'de bin 166 okulda 79 bin 355 öğrencinin bu hizmetten faydalanacağı bildirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan 'Ücretsiz Yemek Uygulaması' çerçevesinde İzmir'de yapılan hazırlıkları inceledi. Karşıyaka Aysel Baysak Anaokulu'nu ziyaret eden Yentür'e İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlane Akdeniz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren öncelikli olarak okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklar olmak üzere kademeli olarak 5 milyon öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için Türkiye'nin dört bir yanında çalışma başlattı. Bu çerçevede İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ücretsiz yemek uygulaması için çalışmalarını tamamladı. Yapılan planlamalar ile İzmir'de bin 166 okulda 79 bin 355 öğrencinin bu hizmetten faydalanması sağlanacak.

Karşıyaka Aysel Baysak Anaokulu idareci ve öğretmenleri ile yapılan uygulama hakkında görüş alışverişinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, okulun yemekhanesini ziyaret etti. Yentür, İzmir'de uygulama için planlanan sayının okul idaresi ve öğretmenlerin de desteği ile uygun imkanlar çerçevesinde artacağına inandıklarını söyledi. Özellikle erken çocuklukta ve gelişim döneminde çocukların sağlıklı beslenmesinin ve yaşam boyu sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasının önemine değinen Yentür, bir kişinin yaşamının özetinin çocukluk dönemi olduğunu vurguladı. Yentür, çocukluk döneminde kazanılan öğrenme ve beslenme gibi alışkanlıkların yaşam boyu onlara rehber olacağının altını çizdi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülkemizde 5 milyon, İzmir'de ise yaklaşık 80 bin öğrencinin ücretsiz yemekle buluşacağının altını çizen Yentür, hijyen şartlarına uygun olarak planlamaların yapıldığını ve İzmir'in 'Ücretsiz Yemek Uygulaması'na hazır olduğunu sözlerine ekledi.