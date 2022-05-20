İzmir'de ulaşımın yeni gözdesi: Lüks taksiler

İzmir'de geçtiğimiz yılın Kasım ayında faaliyete giren lüks taksi, vatandaşların ve özellikle turistlerin gözdesi oldu. Lüks taksi sahibi Mehmet Cangül, vatandaşların seyahat esnasında konforunu sağlamak için buzdolabı, televizyon, internet gibi birçok imkanı araçlarında sunduklarını belirterek, “8 kişilik kapasitesinin olması aracı daha cazip kılıyor” dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise lüks taksi hizmetinin yaygınlaşacağını söyledi.

İzmir'de kentin T plaka taşıyan ilk taksisi geçtiğimiz aylarda hizmete girmişti. İçerisinde buzdolabından televizyona, internetinden telefona kadar birçok özel imkanı bulunduran taksi, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor. 8 yolcu kapasiteli lüks taksi, özellikle uzun yolculuklarda konfor arayan yolcuların tercihi oluyor.

“8 kişilik kapasitesi aracı daha cazip kılıyor”

Lüks taksi sahibi Mehmet Cangül, İzmir'e yakışan bir hizmet verdiklerini belirterek, “Aracımız 8 kişilik ve VIP döşemedir. Vatandaşımızın seyahati esnasında gerekli konforunu sağlamak için bunu yaptık. Aracımızın içinde televizyon, buzdolabı, masa ve hareketli koltukların bulunması gerekli konforu sağlıyor. Tavanımızdaki renkleri değişen led ışıklar farklı bir ambiyans katıyor. İnşallah ikinci VIP taksimizi de hizmete alacağız. VIP taksimizin ücreti ise diğer taksilere göre yüzde 40 fark ediyor. Normal bir taksinin 100 TL'ye gittiği yola, VIP taksimiz 140 TL'ye gidiyor. Ancak 8 kişilik kapasitesinin olması aracı daha cazip kılıyor. Vatandaşımızdan da talepler var. Özellikle turistler ülkemizdeki seyahatlerinde VIP taksiyi tercih ediyorlar. Bunu özellikle sağlık turizminde görüyoruz. Sağlık turizmi için gelip İzmir'i gezmek isteyen turistler talep ediyor. Kendi ülkelerinde bu taksilerin daha yaygın olduğunu söylüyorlar. Bizde İzmir'imizde inşallah daha iyi hizmetler vereceğiz” dedi.

“Bunlar gereken şeyler”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ise 2021 yılının Kasım ayında hizmete giren lüks taksilerin ilgi görmeye başladığını belirterek, “Turizm sezonu açılıyor. İnşallah lüks taksi hizmetinin devamı gelecek. Bunlar gereken şeyler. Bir şehirde bu tip lüks taksilerin olması gerekiyor. Bunun yaygınlaşması için taksici esnafı arkadaşlarımızın talepleri de var” diye konuştu.

Son dönemde artan korsan taksiler hakkında da konuşan Başkan Celik Anık, “Yasal boşluktan yararlanarak internet üzerinde ilan verenler var. İzmir'in belirli bölgelerinden başka bölgelerinde fiyat vererek reklam yapmaya çalışanlar var. Bunlarla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz mücadele veriyor. Biz de bu işe katkı koyarak derdimizi anlatıyoruz. Bunlar hakkında işlem yapılıyor. İnşallah korsan taksinin önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.