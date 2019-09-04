İzmir'de Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

İzmir'de 4-6 Ekim tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından Seferihisar'da 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi düzenlenecek. Dünyanın değişik üniversitelerinden katılacak olan konuşmacılar, eğitimde yeni yaklaşımları anlatacaklar.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, ilk kez düzenlenecek olan İzmir Demokrasi Üniversitesi 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi hakkında, "Kongremizin teması 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Fırsatlar ve Zorluklar' olarak belirlendi. Kongremizde bir araştırma üniversitesi olma misyonumuza uygun olarak dünyadaki meslektaşlarımızla eğitim alanındaki her türlü deneyim, akademik ve bilimsel çalışmaların paylaşılması amaçlanmaktadır. Kongremize kendi alanlarında bilimsel olarak uzmanlaşmış farklı ülkelerden çağrılı konuşmacılar katılacak. Konuşmacılardan Prof. Dr. Andreas Brunold (Augsburg Üniversitesi, Almanya) sosyal bilgiler ve sürdürülebilir eğitim, Prof. Dr. Ali Yıldırım (Gothenburg Üniversitesi, İsveç) öğretmen eğitimi, Prof. Dr. SandiJanusch (Washington Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri) yabancı dil öğretimi, Julia HabaOsca (Valenciya Üniversitesi, ispanya) araştırma yöntemleri ve Anna Polemikou (Aegean Üniversitesi, Yunanistan) eğitimde ruhsal zeka konularında seminer verecek. Kongremize ilgi duyan ve eğitim alanında çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.