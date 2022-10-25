İzmir'de uluslararası film şöleni

Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 2014 yılından beri her yıl düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nin 8.'si 24 Ekim'de başladı. Festival çerçevesinde düzenlenen ve 2 bine yakın başvuru alan yarışmanın finalistleri arasında Rusya, Ukrayna, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Sırbistan, Çin ve Japonya'dan filmler yer aldı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde 24-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 8. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivalinde Hindistan'dan Avustralya'ya, Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e dünyanın pek çok farklı ülkesindeki film okulu öğrencilerinin filmleri ödül için yarışacak. Jüri üyeliklerini Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi Tiyatro, Görsel-İşitsel ve Sinema Çalışmaları Enstitüsünden (IESAV) Toufic El-Khoury ve Hady Zaccak'ın yanı sıra senarist ve yönetmen Ayhan Sonyürek, belgesel yönetmeni Ebru Şeremetli ve İzmir Sinema Ofisi Koordinatörü Gülen Gözkara'nın üstlendiği festivale pek çok yerli ve yabancı akademisyen ve öğrenci katılacak. 8 yılda 13 binin üzerinde başvuru alan yarışmada kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde yarışan finalistler arasında Rusya, Ukrayna, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Sırbistan, Çin ve Japonya'dan filmler yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen festival bünyesindeki yarışmada, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen büyük ödülün yanı sıra ‘En İyi Senaryo', ‘En İyi Kurgu', ‘En İyi Sinematografi' ve ‘Öğrenci Jürisi' ödülleriyle birlikte toplam 5 ödül sahiplerini bulacak. Yarışma bölümünün yanı sıra film gösterimleri, atölyeler ve söyleşilerle zenginleşen Contact Öğrenci Filmleri Festivali'nin bu yılki konuk okulu ise Lübnan'dan Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi Tiyatro, Görsel-İşitsel ve Sinema Çalışmaları Enstitüsü olacak. Beyrut Saint-Joseph Üniversitesinden film yönetmeni Hady Zaccak, festivalin ilk gününde “Lübnan Tarihini Belgelemek” adlı bir seminer gerçekleştirerek, öğrencilere kendi çektiği belgesel ve filmlerden bölümler gösterdi. 4 gün boyunca film gösterimi ve festivalde, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin filmleri de izleyicilerle buluşacak.

57 ülke, 74 film

Her yıl farklı ülkelerden katılan konuk okullar arasında Münih Televizyon ve Film Üniversitesi ve Baden-Württemberg Film Akademisi, Lodz Film Okulu, La Femis, Lizbon Tiyatro ve Sinema Okulu gibi sinema alanında uluslararası başarılara imza atmış film okulları bulunuyor. Bugüne dek 57 ülkeden 74 filmin yarıştığı, 27 ödülün dağıtıldığı Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivaline 13 binin üzerinde öğrenci filmi başvurdu.