İzmir'de uluslararası öğrenci buluşması

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez Avrupa'dan dört üniversitede eğitim gören 45 öğrenci, Erasmus Hareketliliği Karma Yoğun Programlar projesinde buluştu. Bugüne kadar düzenlenen en yoğun ülke katılımlı ilk Erasmus hareketlilik projesi çerçevesinde, Hollanda Breda Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya Koblenz Üniversitesi ve Portekiz Porto Politeknik Enstitüsü-ISCAP gibi Avrupa'nın önde gelen üniversiteleri İzmir'de bir araya geldi.

Hollanda, Almanya, Portekiz, Bhutan Krallığı, Hindistan, Gürcistan ve Ukrayna, Macaristan başta olmak üzere 11 farklı ülkeden gelen 35 öğrenci, Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Huriye Toker, Prof. Dr. Özlem Alikılıç ve Breda Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Çağrı Damen'den ders aldı.

Uluslararasılaşma stratejik hedefi doğrultusunda iki Erasmus öğrenci hareketliliği projesini aynı dönemde hayata geçirdiklerini belirten İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Toker, “Avrupa üniversiteleri ile öğretim elemanı değişimi ve çift diploma programı için çalışmalar yaparak farklı ülkelerle iş birliklerini genişletiyoruz. Böylece farklı ülkelerden gelen üniversiteliler, öğrencilerimizle birlikte özel sektör simülasyonunu merkezine alan kültürlerarası pazarlama iletişimi alanında projeler üretiyorlar; ayrıca projeler sayesinde kurduğumuz iş birlikleri ile Avrupa üniversitelerine Erasmus dışında da yeni imkanlar oluşturarak öğrencilerimizi gönderiyoruz” dedi.

Ders çerçevesinde gerçek şirketlerle de çalışma ortamı oluşturulması, bu yıl öğrenciler DYO'nun yeni hayata geçmiş olan e-ticaret platformu için gruplara ayrılarak tanıtım kampanyası, sosyal medya stratejisi ve müşteri ilişkileri stratejisi gibi pazarlama iletişimi projeleri hazırladı. Öğrenciler, hazırladıkları projeleri DYO'daki üst düzey yöneticilere sundu ve onlardan projelerine dair değerlendirmeler aldı.

Projeye katılan 45 öğrenci; Efes Anti Kenti, Çeşme ve Seferihisar'ı ziyaret ederek kent kültürünü ve tarihini deneyimleme fırsatı buldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Başkan Yardımcısı Zerrin Polat'ı ziyaret eden öğrenciler, deprem sonrası sivil toplum iş birliğiyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kamu ve özel sektörden pek çok yöneticiyle iletişim kurma olanağı bulan öğrenciler kısa sürede program ile bilgi ve deneyimlerini artırarak projeden memnun ayrıldı.