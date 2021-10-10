İzmir'de Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde bu sene, İran'dan Endonezya'ya; Hindistan'dan Avustralya'ya; Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e kadar farklı coğrafyalardan öğrenci filmleri yarışacak. 18-22 Ekim tarihlerinde 7'ncisi gerçekleşecek olan festivalde şimdiye kadar 45 ülkeden 61 film yarıştı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde düzenlenecek olan 7. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde dünyanın pek çok farklı ülkesindeki sinema öğrencilerinin filmleri ödül için yarışacak. Film gösterimleri, atölyeler ve söyleşilerle zenginleşen Contact Öğrenci Filmleri Festivali'nin bu yılki konuk okulu Bulgaristan'dan Ulusal Tiyatro ve Film Sanatları Akademisi (NATFA) olacak. Jüri üyeliklerini NATFA'dan Nina Altaparmakova ve Valeriya Krachunova-Popova'nın yanı sıra İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden Prof. Dr. Hasan Akbulut, Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen ve Reklam Yönetmeni Ege Tül'ün üstlendiği festivale pek çok yerli ve yabancı akademisyen ve öğrenci katılacak. Festival bünyesindeki yarışmada, büyük ödülün yanı sıra SenEDİT Senaryo, En İyi Sinematografi ve Öğrenci Jürisi ödülleriyle birlikte toplam dört ödül sahibini bulacak. Bu sene 2 bin başvuru alan yarışmanın finalistleri arasında Rusya, İsviçre, Belçika, Almanya, Avusturya, Malezya, Pakistan ve İran'dan filmler yer alıyor.

Uluslararası başarılara imza atmış film okulları konuk oluyor

Festivale katılan konuk okullar arasında; Almanya'dan Münih Televizyon ve Film Üniversitesi ve Baden-Württemberg Film Akademisi, Polonya'dan Lodz Film Okulu, Fransa'dan La Femis, Portekiz'den Lizbon Tiyatro ve Sinema Okulu gibi sinema alanında tanınmış yönetmenler yetiştirmiş ve uluslararası başarılara imza atmış film okulları bulunuyor. 7 yılda 11 binin üzerinde başvuru alan festivalin yarışma bölümünde İran'dan Endonezya'ya; Hindistan'dan Avustralya'ya; Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e kadar değişik coğrafyalardan öğrenci filmleri yarışacak. Kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerindeki öğrenci filmlerinin kabul edildiği organizasyona, Türkiye'den öğrenci filmleri de katılabiliyor. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivalde şimdiye dek 45 ülkeden 61 film yarıştı. Bugüne kadar festivale 11 binin üzerinde öğrenci filmi başvurdu. Sadece bu yıl 2 bin başvuru alan festivalde şimdiye kadar 22 ödül dağıtıldı.