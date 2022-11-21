İzmir'de unlu mamüller deposunda uyuşturucu ticareti, polis takibinden kaçamadı

İzmir'in Buca ilçesinde 10 adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir unlu mamüller dükkanı deposunda yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise polisi bile şaşkına çevirdi. Öte yandan kentte son bir ayda yapılan operasyonlarda ise yine yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 241 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım günü Buca ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler tarafından ikamet ve iş yerleri adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 42 kilogram skunk esrar, 5,5 kilogram kokain, 50 bin 650 adet ecstasy hap, 5 bin 976 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Ö.K. ve C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.K. ve C.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Un çuvallarının bulunduğu depoda gizlemişler

Öte yandan Buca ilçesindeki bir unlu mamüller dükkanının deposuna giren polis ekipleri, uyuşturucu maddelerin un çuvallarının bulunduğu depoda gizlendiğini fark etti. Depoda yapılan aramada, un çuvallarının da bulunduğu alanda büyük plastik kaplar içerisinde skunk esrar bulunduğu tespit edildi.

Son bir ayda 241 tutuklama

Öte yandan, kentte uyuşturucu ile etkin mücadele veren Narkotik Polisi, son bir ayda bir çok ilçede çok sayıda başarılı operasyona imza attı. Ekipler, gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 3 bin 655 şahsa işlem yaparken, operasyonlarda gözaltına alınan 241 şüpheli tutuklandı, 214 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan operasyonlar çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 279 kilo 506 gram skunk esrar, 17 kilo 291 gram metamfetamin, 10 kilo 218 gram kokain, 154 bin 835 sentetik ecza, 83 bin 494 adet ecstasy ile 61 hassas terazi, 22 tüfek, 57 tabanca, bin 345 tabanca/tüfek fişeği ve 62 adet şarjör ele geçirildi.