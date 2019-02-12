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İzmir'de, unutulduğu anaokulu servisinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin temyiz davasında, yerel mahkemenin kararı bozularak sanıklardan Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, Dilara Kamberler'e 5 yı

IHAAW175802-ASA/12-02-2019 - İzmir’de, unutulduğu anaokulu servisinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin temyiz davasında, yerel mahkemenin kararı bozularak sanıklardan Yurdagül İşgören’e 7 yıl 6 ay, Taner İşgören’e 6 yıl 8 ay, Dilara Kamberler’e 5 yıl, Bekir Gül’e 3 yıl 20 gün, Arzu Gülmez’e 2 yıl 6 ay ve Ahmet Somun’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, Taner İşgören de tahliye edildi.

IHAAW175802-ASA/12-02-2019 - İzmir'de, unutulduğu anaokulu servisinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin temyiz davasında, yerel mahkemenin kararı bozularak sanıklardan Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, Dilara Kamberler'e 5 yıl, Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün, Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay ve Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, Taner İşgören de tahliye edildi. 12.02.2019 17:58:02 TSI NNNN

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