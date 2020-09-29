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İzmir'de üst üste korkutan yangınlar: Hem depo hem kafe yandı

İzmir’in Balçova ilçesinde, 4 katlı apartmanın alt katındaki bir depoda çıkan paniğe sebep olurken, bina ekipler tarafından tahliye edildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde, 4 katlı apartmanın alt katındaki bir depoda çıkan paniğe sebep olurken, bina ekipler tarafından tahliye edildi. Aynı dakikalarda Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı semtinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir kafede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Balçova ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Fulya Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki tahta atıklar henüz belirlenmeyen bir sebeple tutuştu. Yangın, ardından da bir depoya ve deponun üst katındaki eve sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Bina tahliye edilirken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.


Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında maddi hasar oluşurken, yangında can kaybının olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.


Öte yandan, Balçova Belediyesi ekiplerinin bir gün önce, tehlike oluşturması nedeniyle tahtaların ve hurdaların kaldırılması konusunda şahısları uyardığı öğrenildi.



Aynı dakikalarda kafe alev alev yandı


Yine aynı dakikalarda Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir kafede yangın çıktı. Kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle çatıya sıçradı. Büyüyen yangın nedeniyle dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale etti. Polis ekipleri de yangına karşı çevrede önlem aldı, caddeyi trafiğe kapattı.


İtfaiye ekipleri, rüzgara karşı güçlükle yangını kontrol altına alabilirken, kafede maddi hasar oluştu.

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