İzmir'de uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler, maddeler ile birlikte yakalanırken, bir eve yapılan operasyonda ise 23 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

Bornova'da polis ekipleri bünyesinde çalışma yürüten ve torbacı olarak tabir edilen, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik özel olarak kurulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) timleri, ilçede 2 ayrı çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, satışa hazır halde 12 meşe kokain maddesi, 55 gram esrar, 144 adet sentetik eczai hap, 1 adet uyuşturucu maddeleri tartmada yarayan hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan M.A. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir eve yapılan operasyonda ise, 23 adet pompalı tüfek ve 105 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ö. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.