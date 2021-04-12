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İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 14 tutuklu

İzmir’de son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 1 kilo 545 gram metamfetamin, 786 gram esrar ve skunk, 43 gram kokain, 43 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 610 captagon, 301 ectasy, 2 bin 783 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 11 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 867 TL nakit para ele geçirildi.


Operasyonlardan 45 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 14 şüpheli ise tutuklandı.

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