İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 19 tutuklama

İzmir'de, geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu baskınlarında 71 kişi gözaltına alındı, bunlardan 19'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Mart 2021 tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza attı. Adreslere yönelik düzenlenen baskınlarda; 242 gram esrar ve skunk, 167 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 153 kök kenevir, 337 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 318 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 15 uyuşturucu hap, 123 gram sihirli mantar, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 915 lira ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 19'u tutuklanarak cezaevine konuldu.