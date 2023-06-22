İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 416 adet sentetik ecza maddesi, esrar, metamfetamin, tabanca ve tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda O.Y. ve Ü.Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, 416 sentetik ecza maddesi, pompalı tüfek, 2 gram esrar, 95 gram metamfetamin ve 2 fişek ile tabanca ele geçirdi.

Öte yandan, yapılan operasyonda yakalanan O.Y. emniyete götürülürken, Ü.Y.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.