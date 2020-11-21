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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İzmir’in Dikili ilçesinde polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmaların ardından tespit edilen S.S. isimli şüphelinin ikametinde ve aracında arama çalışmaları yapıldı. Yapılan aramalarda, 15 adet fişeklenmiş esrar maddesi, metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek, 2 adet uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. isimli şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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