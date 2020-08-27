İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Birgi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adrese yaptığı operasyonda bin 270 gram esrar maddesi, 100'den fazla extacy hap ve 53 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. isimli bir şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 2 adet ruhsatsız silah ve bunlarla ilgili mühimmatlar ele geçirildi. Ruhsatsız silahların sahibi olarak S.K. isimli 1 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.