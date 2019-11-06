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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Beydağ ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 550 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 550 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Eğridere Mahallesi Örenler mevkisinde yaptığı yol kontrolü sırasında şüphelendikleri bir aracı arayarak kontrol yaptı. Gerçekleşen aramada araç içerisinde 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ele geçirilen araçta bulunan M.G. ve A.F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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