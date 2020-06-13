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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 203 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir evin bahçesinde 203 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir evin bahçesinde 203 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tulum Mahallesi'nde yaşayan S.A. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiğine yönelik bilgi edinildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda, evin bahçesinde boyları 100 ile 150 büyüklüğünde 204 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan S.A'nın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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