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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İzmir’de bir yolcu otobüsünde polis tarafından yapılan aramada 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de bir yolcu otobüsünde polis tarafından yapılan aramada 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e gelen yolcu otobüslerinden birinde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, otobüsü İzmir Otogarı'nda durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 12 kilo 328 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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