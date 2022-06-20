İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.


Ödemiş Narko Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından önceden belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, A.A., Ü.M., D.E., C.K. ve Z.E. gözaltına alındı.


Polis ekiplerince adreste yapılan aramada sentetik ecza, esrar ve metamfetamin maddesinin yanı sıra hassas terazi de ele geçirildi.



5 şüpheli serbest


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

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