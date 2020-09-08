İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İzmir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç içerisinde ve bir depoda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, takip sonucu durdurulan araç içerisinde 1 kilo 725 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler tarafından bir depoya gerçekleştirilen operasyonda da adreste yapılan aramada 62 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.