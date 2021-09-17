İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 9,5 kilo esrar ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 210 kök Hint keneviri bitkisi ile 9,5 kilo esrar ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 210 kök Hint keneviri bitkisi ile 9,5 kilo esrar ele geçirildi.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi mevkiinde bir arazide Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese gerçekleştirdiği operasyonda 210 kök Hint keneviri bitkisi ile 9,5 kilo esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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