İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirme ve satma ile ilgili olarak alınan duyumlar üzerine ve yapılan saha ve teknik çalışmalar neticesinde, M.U. (46) isimli şahsın ikametinde Hint keneviri yetiştirerek kuruttuğu ve satış yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına binaen M.U. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada toplam 7 kilo 200 gram esrar maddesi, 45 gram Hint keneviri tohumu, ekili vaziyette 9 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.