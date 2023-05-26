İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram skank esrar maddesi ve 2 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde H.Y. ve Z.Ö. adlı 2 şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı aramada, 10 kilo 350 gram skank esrar maddesi ve yeşil reçeteye tabi 2 bin 296 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.