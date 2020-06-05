İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 774 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda polis ekiplerince yapılan operasyonda, 774 kök Hint keneviri ele geçirilirken, yakalanan şahıslardan birisinin 28 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda polis ekiplerince yapılan operasyonda, 774 kök Hint keneviri ele geçirilirken, yakalanan şahıslardan birisinin 28 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.



Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde yetiştiriciliğini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde, Ödemiş Yaylası dağ yolunda bulunan ormanlık arazi içerisinde ekili vaziyette Hint keneviri olduğuna yönelik istihbarat edinildi. Edinilen bilgiler ışığında adrese gerçekleştirilen operasyonda, 774 kök Hint keneviri, 6 adet tabanca fişeği, 7 adet 12 kalibre tüfek kartuşları, Hint keneviri bakımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda mutfak malzemeleri ele geçirildi.



Öte yandan, yapılan operasyonda yakalanan baba ve oğul M.A. ve T.A hakkında yapılan soruşturmada, M.A. isimli şahsın uyuşturucu ticaretinden 28 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu ve 32 bin 750 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.