İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda ekipler, Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerde takibe aldığı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, valiz içerisinde 26 kilo 140 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, iki zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.