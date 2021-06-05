İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 tutuklama

İzmir’in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde 120 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonlarında 4’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde 120 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonlarında 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Grup Amirliği ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ödemiş'te 16, Kiraz ilçesinde 1 adrese operasyon düzenledi. 120 polisin katıldığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 4'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.
9 şüpheli tutuklandı
Adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.