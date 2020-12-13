İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de uyuşturucu taciri gözaltına alındı

İzmir’in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda Y.D isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Önceden belirlenen Y.D.'ye ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, 406 gram esrar maddesi ele geçirdi. Y.D. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sorgusunun ardından şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.