İzmir'de uyuşturucu tacirine jandarmadan operasyon

İzmir'in Menderes ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı şüphesiyle bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 117 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden S.Ş.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek çalışma başlattı. Harekete geçen jandarma ekipleri, S.Ş.'nin ikamet ettiği adrese, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve talimatlarıyla operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 117 adet Galara isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adresinde uyuşturucu hap bulunan S.Ş., ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.