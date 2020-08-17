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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İzmir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo metamfetamin maddesi ve 451 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo metamfetamin maddesi ve 451 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskında 2 kilo metamfetamin maddesi, 451 kök Hint keneviri, 2 pompalı tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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