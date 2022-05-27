İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de uyuşturucu ticaretine suçüstü

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri suçüstü yakaladı.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narko-Alan projesi çerçevesinde, Fırat Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. T.A. (24) idaresindeki 35 GG 193 plakalı otomobil ile 288/14 Sokak'ta bekleyen M.M.K. (26) ve O.K'yi (19) durduran polis ekipleri, şüphelilerin üstünde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 290 gram skunk, 87 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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