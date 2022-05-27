İzmir'de uyuşturucu ticaretine suçüstü

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narko-Alan projesi çerçevesinde, Fırat Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. T.A. (24) idaresindeki 35 GG 193 plakalı otomobil ile 288/14 Sokak'ta bekleyen M.M.K. (26) ve O.K'yi (19) durduran polis ekipleri, şüphelilerin üstünde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 290 gram skunk, 87 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.