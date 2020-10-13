İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok

İzmir Buca’da iki ayrı adreste düzenlenen aramalarda, uyuşturucu madde ile buna bağlı çeşitli materyaller ele geçirilirken, iki şahıs yakalandı.

İzmir Buca'da iki ayrı adreste düzenlenen aramalarda, uyuşturucu madde ile buna bağlı çeşitli materyaller ele geçirilirken, iki şahıs yakalandı.


Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Narko Alan ekipleri tarafından 8 Ekim günü Buca ilçesinde bir sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan üst aramada, 82,6 gram uyuşturucu Metanfetamin maddesi ele geçirildi. Şahısla ilgili yapılan ayrıntılı çalışmalarda ise bir otelde kaydının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine otel odasında arama yapılması için arama kararı çıkartıldı. Otel odasında yapılan aramada, 555 gram Metanfetamin maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.


Buca ilçesinde bulunan bir adreste, profesyonel tesisat ve düzenekler hazırlayarak uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla Hint keneviri yetiştirildiği bilgisinin alınması üzerine söz konusu adreste yapılan aramada 10 adet kök Hint keneviri, iki adet iklimlendirme termostatı, 2x2.5 ebadında yetiştirme çadırı, bir adet dijital termometre, üç adet aydınlatma ve havalandırma aparatı ile bir adet aspiratör havalandırma filtreleri ve boruları ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak hakkında idari işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.