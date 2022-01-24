İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.


İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin 19.50 itibariyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerimiz saat 19.50 itibariyle geçici süre iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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