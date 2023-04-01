İzmir'de vapur seferleri normale döndü

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

İzmir genelinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.15 itibarıyla tüm vapur seferleri geçici süreliğine durdurulmuştu. İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, tüm seferlerin saat 18.45'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz saat 18.45'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz” ifadelerine yer verildi.