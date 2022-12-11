İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli

İzmir’de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.


İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerin iptal edildiği açıklandı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.


Seferlerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.

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